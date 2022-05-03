В Болгарском музее-заповеднике перед 1100-летием принятия ислама прошел ремонт

Болгарский музей-заповедник активно подготовился к туристам в преддверии принятия 1100-летия ислама Волжской Булгарией и обновил свою инфраструктуру. В главном музейном объекте — Музее Болгарской цивилизации в течение нескольких месяцев проводился ремонт.

Заместитель директора по развитию Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Лилия Сафина рассказала «Татар-информу», что на сегодняшний день продолжается работа на прилегающей территории, которая должна завершиться в ближайшее время. Также завершаются работы по обновлению палаточного городка, рассчитанного на 600 мест.

«Стационарный палаточный городок представляет собой полупалатки-полудома, — объяснила Лилия Сафина. — Ряды палаток размещаются на улице музея-заповедника, а на отдельной территории предусмотрены туалеты и душ. Палатки расположены рядом с Домом хлеба — одним из наших объектов для показа».

В этом турсезоне Болгар готовится принять более 650 тыс. гостей. В прошлом году музей-заповедник принял 583 тыс. туристов, что значительно выше уровня предыдущих лет (в 2018-м — 521,4 тыс., в 2019-м — 530,3 тыс. туристов).

Увеличению туристического потока в этом году будут способствовать ряд крупных мероприятий в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, подготовительные работы к которым начались еще в 2021 году. Основные торжества запланированы на 21 мая в рамках праздника «Изге Болгар жыены».