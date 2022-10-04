В Болгарском музее-заповеднике откроется выставка, посвященная истории утюга

Завтра, 5 октября, на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации откроется выставка «История одного экспоната. Раскаленный утюг». На ней будет представлен экспонат из фондов Болгарского музея-заповедника — угольный утюг. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель директора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина.

Утюг с горящими углями сменил цельнолитой в середине XVIII века. Новый предмет быта был более сложным в изготовлении, что отразилось и на его цене. Утюг изготавливался полым с боковыми дырочками.

Раскаленные угли помещались внутрь корпуса, который имел двойное дно и закрывался крышкой. Со временем угольный утюг усовершенствовался: у него появилась труба и колосниковые решетки.

Трубы улучшали тягу и предохраняли руки от ожогов, отводя лишнее тепло. Решетку клали под угли утюга, чтобы они не касались его подошвы и не создавали горячие точки.

Кроме того, гости выставки увидят домотканые полотенца с вышивкой XIX-XX веков и «прадедушку» утюга — рубель.

Двери выставки будут открыты до 8 ноября. Вход возможен в том числе и для обладателей «Пушкинской карты».