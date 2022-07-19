Этнофестиваль «Ага-Базар» в Болгаре может принять до 10 тыс. гостей

На территории Болгарского музея-заповедника 22 и 23 июля пройдет II Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар». Планируется, что за два дня в событии примут участие 10 тысяч гостей. Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина.

«В этом году ожидается прибытие двух больших теплоходов из Москвы. Планируется, что туристы также примут участие в фестивале. Из Казани гости смогут добраться на „метеорах“, которые в выходные дни будут ходить дважды в день. В прошлом году фестиваль проходил в течение одного дня. Его посетили более 4 тыс. гостей», — поделилась собеседница агентства.

В этом году открытие фестиваля состоится 22 июля в 14.00 на центральной сцене. Основной площадкой события станет стилизованный средневековый булгарский рынок «Ага базар» («Большой базар»), где будут представлены торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, тематические площадки, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству. А на главной сцене развернется фестиваль татарского фольклора «Иске Казан түгәрәк уены».

Этническая культура будет представлена на воркшопе по музыке, танцам, одежде, традиционной кухне. По словам Лилии Сафиной, для самых юных участников фестиваля подготовлена детская площадка с играми и развлечениями. Также будут работать гастрономические ряды и домики с травами и чайной церемонией «Чирем». Мастера народной медицины расскажут о способах заготовки, хранения трав и заваривания целебных настоев.

В вечерней концертной программе прозвучат композиции в жанре фолк-фьюжн Ильгиза Шайхразиева, Malsi Music, Ильдара Варгана, Алпара и других. Хедлайнером фестиваля станет исполнитель самого известного TikTok-челленджа из Казахстана с песней «Аш-аш» Жолдасбек Абдиханов. По словам Лилии Сафиной, участие этого исполнителя позволит повысить интерес молодежи к фестивалю. Завершит первый день показ фильма «Водяная».

Второй день начнется в 9.00 с ярмарки и ремесленных рядов, где более 200 мастеров представят свои изделия и проведут мастер-классы. Каждый желающий сможет своими руками изготовить сувенир и забрать его с собой на память о фестивале. В 10.00 на главной сцене «Аулак өй-баттл» пройдет литературный конкурс с песнями и танцами, наигрышами и частушками.

В 11.00 начнутся татарские народные игры «Уен Фест». Специально для самых юных участников фестиваля организована игровая поляна, где пройдут игры в археолога и поиски сокровищ, конкурс на постройку песчаных замков, скачки на «лошадках», стрельба из лука и рыцарские бои, также можно будет преодолеть соломенный лабиринт. Для любителей менее активных занятий будут работать площадки с мастер-классами, настольными и интеллектуальными играми: шахматами-великанами, настольными игры в кости, мастер-классами по рисованию, лепке, валянию из шерсти, загадками и шарадами.

В 12.00 стартует фестиваль детских фольклорных коллективов «Моңлы тамчы» («Звонкая капель»), а на сцене №2 юные участники на своих родных языках представят фрагменты народных обрядов, образцы песенно-музыкального фольклора разных жанров в театрализованной форме; в 13.00 будет презентована лаборатория этномузыки Derrey Folk Sound, в рамках которой выступят молодые таланты — исполнители любительских коллективов Татарстана с музыкой нового формата.

с 14.00 до 19.00 будет проводиться фестиваль-конкурс татарского фольклора «Милли корал FEST», на котором специалисты покажут мастер-классы по игре на гуслях, варгане, курае, гармони.

«В Год культурного наследия, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, акцент будет сделан на быт, национальную одежду и кухню народов Поволжья. Приезжайте, всех ждем», — пригласила организатор события.