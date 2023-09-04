В Болгарской кадетской школе открыли мемориальную доску в память о бойце спецоперации

Сегодня в Болгарской кадетской школе-интернате им. П.А.Карпова открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации, жителе Болгара Раисе Зиннатуллине. Военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.

В событии приняли участие отец погибшего военного Раиль Зиннатуллин, глава Спасского района Фаргат Мухаметов, замруководителя районного исполкома по социальным вопросам Евгений Савинов, ветеран боевых действий Алексей Костин, представители духовенства, учителя, кадеты и ученики второй городской школы, которая находится в том же здании, что и кадетская.

Фото: Евита Саможенова

Каждый из присутствующих высказался о Раисе как о смелом, решительном парне, настоящем герое, выразил соболезнования его родителям и благодарность за то, что воспитали героя.

«Раис погиб при выполнении боевого задания. В борьбе со злом, которое проснулось через 70 лет. Он был настоящий воин, герой. Раис сам выразил желание пойти в зону СВО по контракту. Ему было всего 26 лет. Не выразить словами ту боль, которую мы испытали, когда получили весть о его гибели. Очень символично, что память о Раисе Зиннатуллине увековечена рядом с памятью о настоящем герое, участнике Великой Отечественной войны, нашем земляке Павле Алексеевиче Карпове, именем которого названа наша кадетская школа. И который тоже отдал жизнь за свободу наших людей в борьбе с фашизмом. Вечная память нашим героям!» — отметил в своей речи глава района Фаргат Мухаметов.

Фото: Евита Саможенова

Заместитель директора кадетской школы по воспитательной работе Алсу Ходжиева вспомнила, каким Раис был кадетом.

«Это был смелый парень! Один из лучших наших кадет. Он верно служил Родине всю свою короткую жизнь. Здесь, в кадетской школе, он впервые взял в руки автомат Калашникова. Освоил его здесь. И судьба так распорядилась, что он погиб как настоящий мужчина, с автоматом в руках, в военной форме. Дорогие кадеты, вы по праву можете гордиться тем, что учитесь здесь, где учились такие, как Раис, кавалер Ордена Мужества, который погиб, защищая нас с вами. Светлая память герою Раису Зиннатуллину!» — сказала она.

Фото: Евита Саможенова

«Раис поистине герой, он отдал свою жизнь, отстаивая интересы государства в зоне СВО. Мы гордимся тем, что знали его. Парнем он был весёлым, по-хорошему дерзким, одним словом, десантник. Это герой, который ещё раз прославил Вооружённые силы Российской Федерации и в частности войска ВДВ», — подчеркнул Алексей Костин.

Далее Фаргат Мухаметов, Раиль Зиннатуллин и директор кадетской школы-интерната им. П.А.Карпова торжественно открыли мемориальную доску.

Фото: Евита Саможенова

Кадеты возложили цветы к стене памяти и проследовали на урок мужества, которым и открыли новый учебный год.