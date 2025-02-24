В Болгарской кадетской школе-интернате прошел парламентский урок

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Болгарской кадетской школе-интернате имени П. А. Карпова Спасского района состоялся парламентский урок «Святое дело – Родине служить!» («Ватанга хезмәт итү – изге бурыч!»). Мероприятие провел заместитель председателя Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Парламентский урок посвящен объявленному в Татарстане и России Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Провести занятие в школе-интернате предложил ее директор Дмитрий Челышев. Он высказал свою просьбу 4 февраля на встрече Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с педагогами и руководителями методических объединений учителей истории и обществознания, участвующими в проведении парламентского урока в этом году. Политик заверил, что депутаты обязательно посетят кадетскую школу и примут участие в парламентском уроке.

До начала урока Камиль Нугаев ознакомился с работой Болгарской кадетской школы-интерната, с организацией учебного и воспитательного процесса, пообщался с учителями и учащимися. Дмитрий Челышев рассказал о новых специализированных классах, предназначенных для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников, а также малых и больших полетных зон.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кадеты вместе с учителем истории и обществознания обсудили в рамках парламентского урока обсудили ответ на вопрос, что именно значит служить Родине. Учащиеся вспомнили о памятных датах и ключевых военных событиях российской истории, а также о подвигах соотечественников.

Камиль Нугаев в своем выступлении указал на важность патриотического воспитания молодежи, сохранения традиций и памяти о героях, передачи из поколения в поколение исторической правды о тяжелых событиях Великой Отечественной войны.