В Болгарской исламской академии вручили дипломы выпускникам-магистрам

В Болгарской исламской академии подвели итоги учебного года и вручили дипломы выпускникам-магистрам. Всего такие дипломы получили 20 студентов БИА.

«Главный экзамен у вас впереди, и сдавать его вы будете всю жизнь. Это экзамен на мудрость, компетентность, умение принимать решение, брать на себя ответственность и решать стратегически важные задачи», — дал наставления выпускникам ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов.

Для Болгарской академии это уже пятый выпуск. Бывшие студенты духовно-образовательной организации, ставшие специалистами в вопросах мусульманской религии, служат исламской умме и российскому обществу в целом во многих регионах страны.

Высокий уровень духовного образования имеет большое значение не только для отдельного мусульманина, но и для всей общины. От уровня имама зависит уровень его уммы. Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель итоговой аттестационной комиссии Рушан хазрат Аббясов подчеркнул, что сейчас для духовного развития есть все необходимые условия.

«Поиск знаний является обязанностью каждого мусульманина, и мы не должны останавливаться. Сегодня в Российской Федерации есть все необходимые для этого условия», — заявил Аббясов.

Выпускник-магистрант исламских наук, имам-хатыб мечети «Джамиг» города Зеленодольска Ильдар хазрат Гатауллин поблагодарил преподавательский состав Болгарской академии на трех языках: татарском, русском и арабском.

«Сегодня мы получили дипломы, и перед глазами пронеслись моменты, которые мы бы не преодолели без помощи Всевышнего, без молитв наших родителей и великодушия уважаемых профессоров. На всех языках выражаю вам искреннюю благодарность», — сказал Гатауллин.