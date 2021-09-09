В Болгарской исламской академии создана уникальная лаборатория восстановления рукописей

Болгарская академия открыла лабораторию по оцифровке и реставрации рукописей, сообщил и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».

«Мы обеспечили выполнение полного цикла работ, начиная от поиска, приобретения, обработки рукописей (обеспыливание, промывка, брошюрирование), заканчивая введением в научный оборот через изучение на уровне тем магистерских и докторских диссертаций», — отметил Тимерханов.

По его словам, академия готова будет предложить свои услуги архивам различных государственных и негосударственных ведомств.

«Я знаю по общению с коллегами, что нужно наладить работу с рукописями, которые в большом количестве хранятся в системе Академии наук Татарстана и в Казанском федеральном университете, в разных регионах РФ», — сказал Тимерханов.

Полная версия интервью опубликована на сайте «Татар-информ».