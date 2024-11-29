В Болгарской исламской академии прошла защита докторских диссертаций

В Болгарской исламской академии состоялось заседание диссертационного совета по присуждению богословской степени доктора исламских наук. В состав данного совета входят ведущие отечественные и зарубежные учёные-богословы, исламоведы и востоковеды.

В рамках заседания состоялась защита трех докторских диссертаций. Членам совета свои научные работы представили преподаватель исламских наук Исламского института им. Ахмата-Хаджи Кадырова (г. Грозный) Ризван Ибрагимов, декан факультета теологии Московского исламского института Руслан Баишев и докторант университета Умм аль-Кура (Саудовская Аравия) Карим Шахмамедов.

Ибрагимов представил исследовательскую работу на тему: «Шейх Сугаип-Мулла Гойсумов: его богословские труды и вклад в распространение исламской религии». Его научным руководителем выступил доктор шариатских наук, преподаватель БИА Анвар Ахмад.

Баишев подготовил научный труд на тему: «Межконфессиональные браки в современной России: богословский и сравнительный анализ». Научный руководитель – доктор шариатских наук, профессор БИА Мухамед Айман аль-Захрави.

«Это очень проблемный вопрос, потому что часто возникают различные споры относительно дозволенности данных браков. В связи с этим решил взяться за данную тему и постарался максимально охватить проблемные вопросы, которые в большей степени возникают у мусульман, с которыми они обращаются к религиозным деятелям», – отметил Баишев.

Работу на тему «Разрешение конфликтов между супругами в исламе: практический опыт Республики Татарстан» представил Шахмамедов. Его научным руководителем также был профессор аль-Захрави. В богословском исследовании докторант привёл анализ шариатских текстов, касающихся медиативных практик.

«Вопрос касается разрешения семейных конфликтов, этому разделу в диссертации уделена целая глава, где обозначены причины конфликтов, представлен детальный анализ исламского подхода к решению имеющихся проблем. Подобные научные исследования на этом пути больше затрагивают социологию и психологию, моя же задача – показать, что ислам не стоит в стороне от этих проблем. В своей работе я показал проблемы и пути их решения, а также показал, какое практическое применение в данном вопросе есть в Татарстане», – подчеркнул Шахмамедов.

Защиты докторских диссертаций в Болгарской исламской академии – значимое событие не только для самого вуза, но и для мусульманской уммы России в целом. Исследования докторантов вносят вклад в развитие отечественного исламского богословия и предлагают практические решения актуальных социальных проблем.

Члены диссертационного совета высоко оценили исследовательские работы, подчеркнув актуальность выбранных тем и высокий уровень изложения материала.

Профессор шариатских наук Дамасского университета и советник Президента Сирии Мухаммад Тауфик Рамадан аль-Бутый отметил: «Меня глубоко впечатляет, что эти докторанты, не будучи носителями арабского языка, написали свои работы на высоком литературном языке, возможно, даже превосходящем уровень многих арабов. Это свидетельствует об их глубокой любви к Корану, искреннем стремлении к знаниям и подтверждает статус академии как высококлассного научного учреждения. Руководители и профессорско-преподавательский состав отличаются искренностью и заботой, усердно работая над подготовкой специалистов в области шариата и исламского богословия для России и всего исламского мира».