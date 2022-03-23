В Болгарской исламской академии открылась магистерская программа светского направления

В программу обучения в Болгарской исламской академии впервые включена магистерская программа светского направления. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал и.о. ректора БИА Айнур Тимерханов.

По словам Тимерханова, исламский вуз успешно прошел аккредитацию по магистерской программе по теологии.

«Наше основное направление деятельности — религиозное, вместе с этим мы открыли первую программу светского направления. Теология несколько лет назад Высшей аттестационной комиссией (ВАК) была внесена в перечень научных специальностей, и теперь рассматривается на одном уровне с такими науками, как филология, история», — уточнил спикер.

Программа обучения в Болгарской исламской академии составлена для студентов, получающих религиозное образование.

«Студентам будут выдаваться дипломы религиозного и светского образца. Программа „Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии“ рассчитана на два года и шесть месяцев», — рассказал Айнур Тимерханов, добавив, что получение диплома двух образцов увеличит для студентов возможности трудоустройства.