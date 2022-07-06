В Болгарии заблокировали перевод на счет посольства РФ в размере 890 тыс. долларов

Из-за санкций Европейского Союза перевод на счет посольства России в Болгарии на сумму 890 тыс. долларов оказался заблокирован. Об этом заявил и. о. вице-премьера и министра финансов балканского государства Асен Василев, сообщает ТАСС.

«Средства, находящиеся на счетах, — 890 тыс. долларов — заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза», — пояснил Василев.

Он отметил, что как только будет решен вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета на уровне Еврокомиссии и поступит решение об их разблокировке, Болгария предпримет соответствующие действия.

После того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против РФ.