В Болгарии почтили память советского моряка в День ВМФ России

В День военно-морского флота России в болгарской Варне состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику мичману Гавриилу Красюку — советскому моряку, участнику Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент ТАСС, у мемориала собрались российские соотечественники, представители болгарских общественных организаций и политических объединений, местные моряки и жители города. Возглавил мероприятие исполняющий обязанности военного атташе РФ в Болгарии подполковник Вадим Долгих.

«Военно-морской флот России является правопреемником Военно-морского флота СССР, который принимал участие в освобождении Болгарии от фашистов. Мичман Красюк был в числе освободителей и навечно остался в болгарской земле. Большое спасибо, что вы собрались в праздник ВМФ России у памятника герою, чтобы в его лице отдать дань памяти всем тем, кто освобождал Европу от фашистских захватчиков. Поклон нашим героическим предкам», — сказал российский военный дипломат, обращаясь к участникам церемонии.

Гавриил Красюк погиб в августе 1944 года при форсировании Днестровского лимана, служа в 369-м батальоне морской пехоты 3-го Украинского фронта. Его тело было обнаружено на пляже в Варне в начале сентября того же года. Позднее прах героя был перезахоронен в Приморском саду Варны, на Аллее Возрождения. Мемориальная стела в его честь была установлена в мае 1951 года.