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В Болгарии на борту судна под флагом Белиза погибли два российских моряка
В порту Варны на борту судна под флагом Белиза погибли два российских моряка, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, этим делом занимается прокуратура Варненского района.
Инцидент случился на судне «Милфорд», работавшем на расширении порта. Уточняется, что погибшие – россияне в возрасте 32 и 58 лет. Из трюма их извлекли сотрудники пожарной службы.
По предварительной информации, погибшие – рулевой и повар, которые по еще не выясненной причине оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.
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