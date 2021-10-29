В Болгаре заложили хорошую основу для взаимодействия мусульманской молодежи

Эффективной площадкой для молодежи с активной гражданской позицией назвал III Международную студенческую научно-практическую конференцию «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом» и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

Фото: © пресс-служба Болгарской исламской академии.

Завершившееся сегодня в Болгаре событие проходило в рамках III Международного форума «Богословское наследие мусульман России». В обсуждении вопросов, вынесенных в повестку дня, участвовали религиозные деятели, руководители и преподаватели отечественных и зарубежных учебных учреждений, религиоведы, исламоведы, представители органов власти, студенты исламских вузов.

Руководитель Болгарской исламской академии, которая и стала организатором мероприятия, выразил надежду, что форум заложит хорошую основу для взаимодействия мусульманской молодежи и поможет решению вопросов, волнующих современных мусульман, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе вуза.

Айнур Тимерханов рассказал делегатам и гостям конференции о роли исламского образования в формировании гражданской идентичности мусульманской молодежи.

Советник по реализации благотворительных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров в своем приветственном слове отметил, что молодежь – это зеркало, в котором отражается социальная действительность.

«В современном обществе масса проблем, которые переплетаются с отсутствием духовно-нравственного воспитания. Обладает ли современная молодежь достаточными духовными знаниями? Радикализация молодежи на сегодняшний день является наиболее опасной из проблем и ее решение – религиозная составляющая, которая формирует гражданскую идентичность», – заметил советник.

Фото: © пресс-служба Болгарской исламской академии.

Тема гражданской идентичности мусульман сегодня очень актуальна потому, что еще в 2013 году Президент РФ Владимир Путин обозначил свои позиции по этому вопросу и отметил необходимость создания достойной отечественной мусульманской школы, напомнил собравшимся первый ректор Болгарской исламской академии, ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.

Он подчеркнул, что традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а развитие исламского образования и формирование гражданской идентичности является мерой профилактики радикализации мусульманской молодежи.

К пленарному заседанию в формате онлайн присоединился министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. В своей речи он отметил роль мусульманской молодежи в выстраивании взаимоотношений России с исламским миром. И в этой связи упомянул работу молодежного крыла организации исламского сотрудничества.

Немало было выступлений о роли Болгарской исламской академии в поддержании и расширении международных партнерских отношений с исламскими центрами и вузами, уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе БИА.