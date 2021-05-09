Жители Болгара высадили голубые ели в память о погибших бойцах

В Болгаре, в Парке славы за памятником воинам, погибшим во внутренних военных конфликтах, высадили 12 голубых елей. Еще одна аллея была высажена на улице Смирнова. Посадка саженцев продолжилась возле Болгарского музея-заповедника.

Памятная акция состоялась при участии главы муниципалитета Фаргата Мухаметова, администрации Спасского района, Болгарского лесничества, волонтеров и отряда юнармейцев.

За памятником высадили саженцы 12 голубых елей по количеству погибших в военных действиях ребят из Спасского района. На Смирнова было посажено около 300 саженцев обычных елей.Фаргат Мухаметов высадил около 20 саженцев и отметил, что для него это важно.

«Деревья городу нужны. А если они посажены в память о войнах великой отечественной войны, наших соотечественниках, которые не вернулись с полей сражений — это вдвойне ценно», — отметил глава района.

Замруководителя исполкома Спасского района по социальным вопросам Евгений Савинов согласен с мнением, что посадка деревьев — это не только вклад в озеленение города, но и дань памяти погибших в военных действиях. «Можно сказать, в каждом дереве живет душа. Хорошо, что молодежь принимает в этом участие. Таким образом, они приучаются чтить память тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную жизнь», — сказал Евгений Савинов.

По информации газеты «Новая жизнь», саженцы привезены из питомника Болгарского лесхоза. Саженцы голубых елей уже достаточно большие, трехлетки, остальные — еще пока совсем малы. Их высаживали с помощью специальной лопаты, которая называется Меч Колесова.

«Здесь достаточно твердый грунт, уже много травы, поэтому такая лопата спасает. С ее помощью делается глубокая лунка, куда вставляется саженец. После лопату втыкают рядом и прижимают грунтом деревце», — поделился подробностями заместитель руководителя ГБУ «Болгарское лесничество» Евгений Мулинов.

Фотографии предоставлены газетой «Новая жизнь».