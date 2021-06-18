В Болгаре впервые состоится Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар»

В Болгаре 3 июля впервые откроется Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар». Организаторами события, посвященного в 2021-м Году родных языков и национального единства, являются Министерство культуры Татарстана и Болгарский музей-заповедник.

«3 июля запланировано проведение этнокультурного фестиваля, посвященного многообразным народам, проживающим на территории республики», — поделилась с ИА «Татар-информ» заместитель директора по развитию Лилия Сафина.

«Ага-Базар» — это торгово-ремесленный пригород города Болгара в X — XV вв. Крупный торгово-ремесленный и культурный центр Волжской Булгарии. Международный этнокультурный фестиваль станет собирательным прообразом «Большого Базара» который существовал в средние века.

«На фестивале будут работать разные площадки — „Этносцена“, „Восточный базар“, „Национальные подворья“, „Гастрономические ряды“ и для самых маленьких UEN FEST», — отметила собеседница агентства.

Центральной площадкой фестиваля станет стилизованный средневековый булгарский рынок «Восточный базар», где будут представлены торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, организованы тематические площадки, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству. Также зрители увидят представления уличного театра, ходулистов, музыкантов — все то, что происходило на средневековых рынках.

На главной сцене выступят артисты творческого объединения IsTElek, прозвучат композиции в жанре фолк-фьюжн и электронной музыки. На «Этносцену» выйдут «Хмельная ворга», ZAKARIA, «Нью мон», Shoner Paul, Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев, Malsi music (Ислам Валиев), Ильдар Гимадиев (варган и электроника), Базарбай Бикчентаев и другие.

Кроме того, на главной сцене прозвучит инструментальная музыка профессиональных и самодеятельных коллективов-участников республиканского конкурса «Многозвучный Татарстан» и республиканского конкурса татарского фольклора «Иске-Казан түгәрәк уены».

«Также на сцене состоится показ моды — дефиле средневековой одежды народов, проживающих в регионе, а на площадке „Национальные подворья“ будут представлены стилизованные дворики с предметами быта, национальной одеждой, кухней. Тут же для гостей фестиваля выступят самодеятельные фольклорные коллективы из районов республики — чуваши, марийцы, мордва, удмурты, кряшены, русские», — рассказала Сафина.

На площадке UEN FEST для детей традиционно будут организованы мастер-классы, настольные игры, обучающие творческие занятия, показаны мультфильмы о народах Татарстана. Юных гостей будут развлекать аниматоры. Участники попадут на поляну с подвижными традиционными народными играми народов республики и смогут пройти квест-лабиринт — инсталляцию из сена.

В «Гастрономических рядах» гости познакомятся с национальной кухней народов, проживающих на территории Спасского района, и смогут попробовать местную кухню, отведать копченой, вяленой, сушеной рыбы, купить свежий мед, натуральные растительные масла, свежий хлеб, пряности и многое другое.

«Фестиваль планируем проводить ежегодно. Мы его приурочили ко дню образованию музея-заповедника, который основан в 1969 году. 1 июля музею-заповеднику исполнится 52 года», — рассказала Лилия Сафина.