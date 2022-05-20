В Болгаре устроили масштабное световое шоу в честь 1100-летия принятия ислама

Вечером в пятницу, 20 мая, в Болгаре устроили впечатляющее световое шоу, срежиссированное в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В Болгаре празднование началось именно в пятницу. И первый день торжеств завершился 3-d маппингом на стенах Белой мечети.

Напомним, сегодня в Казани был заложен первый камень Соборной мечети. Это мероприятие также было приурочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.