news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
20 мая 2022  22:51

В Болгаре устроили масштабное световое шоу в честь 1100-летия принятия ислама

news_top_970_100

Вечером в пятницу, 20 мая, в Болгаре устроили впечатляющее световое шоу, срежиссированное в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В Болгаре празднование началось именно в пятницу. И первый день торжеств завершился 3-d маппингом на стенах Белой мечети.

Напомним, сегодня в Казани был заложен первый камень Соборной мечети. Это мероприятие также было приурочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

 

#1100-летие принятия ислама
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100