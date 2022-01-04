В Болгаре стартует Всероссийский мусульманский форум

Год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией официально стартует со Всероссийского мусульманского форума в Болгаре. Мероприятие откроется 4 января и продлится до 8-го числа, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Форум станет своеобразным съездом российских мусульман на реку Итиль. В нем примут участие единоверцы из Татарстана, Москвы, Ленинградской, Свердловской областей, Кузбасса, республик Башкортостан, Марий Эл и другие», — отмечают в управлении.

Спикеры выступят с научно-познавательными лекциями, вагазами, мастер-классами. Также будут организованы квесты, спортивные состязания и тренинги. Впервые представят расширенный трейлер документально-художественного фильма «Ибн Фадлан» и историко-приключенческий анимационный фильм «Билал».

5 января перед участниками форума выступит муфтий Татарстана Камиль Самигуллин — он расскажет о мероприятиях, планируемых в юбилейный год. Также лекцию на тему истории ислама в России прочитает председатель Всероссийского совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.