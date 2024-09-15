В Болгаре стартовал Республиканский конкурс чтения Корана среди детей

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В Болгарской исламской академии начался Республиканский конкурс чтения Корана среди детей. Мероприятие приурочено ко Дню рождения Пророка, который отмечается 12 числа месяца раби аль-авваль.

«Дорогие дети, сегодня вы участвуете в красивом конкурсе. Вам предстоит правильно и мелодично прочесть аяты из святой книги. Пусть вам Господь поможет показать в этом конкурсе ваш самый красивый голос», – направил участников конкурса зампредседателя ДУМ РТ Ильфар хазрат Хасанов.

В конкурсе принимают участие 30 детей в возрасте от 9 до 14 лет со всей республики: 15 мальчиков и 15 девочек из 15 мухтасибатов (районов).

У участников будет всего одно задание — прочитать тилявой одну страницу из Корана. Конкурс проходит в двух залах: конференц-зал для мальчиков и молельный зал для девочек.

Праздник Мавлид (араб. «рождение» — прим. «Т-и») — мусульманский праздник, который принято отмечать на протяжении всего месяца Раби аль-авваль. В этом году он начался 4 сентября и закончится 3 октября.