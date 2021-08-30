В Болгаре состоялся посвященный Дню республики велопробег

Фото: «Новая жизнь»

Посвященный Дню Республики Татарстан и Дню российского флага велопробег собрал в Болгаре более 50 жителей Спасского района РТ — взрослых и детей. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Фото: © «Новая жизнь»

Среди присоединившихся к пробегу были сотрудники администрации Спасского района и руководители различных организаций. Многие пришли на мероприятие вместе с семьями.

Фото: © «Новая жизнь»

Перед стартом начальник районного отдела по делам молодёжи, спорту и туризму Ахтам Валиахметов проинструктировал собравшихся. «Это не соревнования, уважаемые участники, это праздничный велопробег. Езжайте спокойно, не нужно стремиться обгонять <…>, просто получайте удовольствие от езды на велосипеде», — сказал он.

Фото: © «Новая жизнь»

Велосипедисты стартовали от западных ворот. Они проехали по улице Мухамедьяра, впервые остановившись у Памятного знака. Передохнув и проведя групповую фотосессию, участники пробега проехали мимо Ханской ставки к Белой мечети. Затем они в сопровождении машины ГИБДД въехали в город.

Фото: © «Новая жизнь»

В Болгаре маршрут велопробега прошел по улице Лихачева и обновленной улице Ленина, после остановки на рыночной площади — по улице Хирурга Шеронова и завершился на центральной площади. На аллее Героев силами районного ДК после этого был устроен небольшой концерт. Завершили праздник непродолжительные танцы под татарские песни.

Фото: © «Новая жизнь»

«Посмотрите, с каким прекрасным настроением мы пришли к финишу. <…> Замечательный флешмоб организовал наш отдел по делам молодежи. <…> Пришло много участников, и это хорошо, что у жителей Болгара есть желание принимать участие в таких мероприятиях», — подвел итоги мероприятия поучаствовавший в нем заместитель руководителя исполкома Спасского района Евгений Савинов и призвал всех вакцинироваться от коронавируса.