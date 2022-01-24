В Болгаре состоится мусульманский молодежный форум

С 26 по 30 января на базе Болгарской исламской академии для юношей состоится форум, на которых выступят богословы Татарстана и Дагестана. Мероприятие пройдет в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает ДУМ РТ.

Темами юношеского форума станут ахляк, роль мужчины в семье и мусульманской умме. Участники смогут прослушать интересные лекции, пройти квесты, организуют тимбилдинг, который поможет участникам стать единой командой.

Помимо обучения ребята отдохнут на трех площадках: они смогут посетить кинозал, покататься на лыжах, а также пообщаться с наставниками в форме «вопрос-ответ».

Ежегодный зимний молодежный форум позволяет молодым людям не только повышать свои знания, но и объединяться, знакомиться, духовно обогащаться и реализовывать свои социальные начинания.

Так, один из самых популярных социальных стартапов Форума мусульманской молодежи стала программа по обучению молитве и основам ислама «Школа одного дня», дискуссионный клуб по вопросам, волнующим умму, благотворительная акция в поддержку больных детей «Подари бумаге новую жизнь» и другие.

Сейчас в Казани проходит Зимний форум мусульманской молодежи для девушек. В событии принимают участие 60 мусульманок в возрасте от 18 до 30 лет из Казани, Москвы, Челябинска, Уфы, Оренбурга, Самары и других городов России.