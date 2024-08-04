В Болгаре пройдет показ оперы-легенды «Кара пулат» со световой проекцией

Фото: телеграм-канал Минкультуры РТ

В рамках фестиваля «Духовное единство России – послание миру!» 16 августа в Болгаре, на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, состоится показ оперы-легенды «Кара пулат» («Черная палата»). Об этом сообщается в телеграм-канале Минкультуры РТ.

Представление организуют не в привычных декорациях, а под открытым небом, на фоне Черной палаты – уникального памятника золотоордынского зодчества XIV века комплекса – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, на здании будет применен эффект современной световой визуализации.

В основе истории – татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана.

Показ запланирован на 20:30, вход свободный.