news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Культура 4 августа 2024 22:00

В Болгаре пройдет показ оперы-легенды «Кара пулат» со световой проекцией

Скопировать ссылку
В Болгаре пройдет показ оперы-легенды «Кара пулат» со световой проекцией
Фото: телеграм-канал Минкультуры РТ

В рамках фестиваля «Духовное единство России – послание миру!» 16 августа в Болгаре, на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, состоится показ оперы-легенды «Кара пулат» («Черная палата»). Об этом сообщается в телеграм-канале Минкультуры РТ.

Представление организуют не в привычных декорациях, а под открытым небом, на фоне Черной палаты – уникального памятника золотоордынского зодчества XIV века комплекса – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, на здании будет применен эффект современной световой визуализации.

В основе истории – татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана.

Показ запланирован на 20:30, вход свободный.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400