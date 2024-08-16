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В Болгаре открылась выставка арабографической каллиграфии
Выставка арабографической каллиграфии открылась сегодня в татарстанском городе Болгаре в рамках фестиваля «Духовное единство России — послание миру». Экспозиция обращает посетителей к далекому прошлому, которое нельзя забывать, заявила на церемонии открытия министр культуры РТ Ирада Аюпова.
«Хочется обратить людей к их корням, к тому, что неизменно. Любое растение без корней — как ореол одуванчика: разлетелось, и ничего нет. А с корнями всегда появится новый росток», — заметила Аюпова.
Глава Минкультуры РТ также выразила надежду, что подобные фестивали будут продолжаться и дальше, так как они возрождают духовные ценности народов.
«Можно отремонтировать что угодно, но миссия Фонда „Возрождение“ никогда не сводилась к ремонтно-реставрационным работам. Главной миссией всегда было возрождение духовных центров», — добавила министр.
На самой выставке гостям представили несколько десятков работ популярных художников. Большинство мастеров принимают участие в оформлении мечетей и регулярно выставляют свои работы как в России, так и за рубежом.
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