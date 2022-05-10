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Культура
10 мая 2022  08:03

В Болгаре откроется художественная выставка «Соприкасание культур»

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В Музее Болгарской цивилизации откроется выставка под названием «Соприкасание культур». Гости выставки смогут познакомиться с работами участников раифского одноименного арт-фестиваля, ставшего в 2021 году победителем одного из направлений Фонда президентских грантов, пишет газета «Новая жизнь». 

Работы участников фестиваля было решено представить широкому кругу зрителей посредством организации выставок. В экспозиции будут участвовать художники из Удмуртии, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, а также различных городов Татарстана. 

Всего посетители смогут увидеть более 40 работ, объединенных одной темой — любви, сострадания и милосердия. Выставка будет работать один месяц.

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