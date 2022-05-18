В Болгаре откроется выставка «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией»

В субботу, 21 мая, в Музее болгарской цивилизации состоится открытие выставки художественных работ «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией» академика Российской академии художеств Фирината Халикова и художника-стажера РАХ Полины Илюшкиной.

Художница из Казани создала серию работ, отображающих это великое событие — ряд живописных и графических картин, написанных по результатам своих творческих поездок в Иран, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Египет и некоторые другие страны преимущественно мусульманской культуры.

Заведующий научно-методическим отделом Андрей Фасхутдинов в разговоре с «Татар-инфором» рассказал, что на выставке будет представлена очень интересная в творческом плане картина «Путешествие Ибн-Фадлана», представляющая в отдельных сюжетах основные вехи движения посольства Багдадского халифа в Волжскую Булгарию в 921-922 годах.

16 апреля этого года эти картины были представлены в Москве на форуме «Мост Москва — Татарстан». Тогда на выставке присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков; Герой России пилот гражданской авиации Дамир Юсупов и многие другие.

Фиринат Халиков — художник-живописец, член Союза художников СССР и РФ (1989). Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2001), лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2006). Главный художник Московской Соборной мечети, автор фасадов и интерьеров (2008–2015). Академик Российской академии художеств (2020, член-корреспондент с 2012 года).

Выставка будет открыта до 21 июня.

Также, по словам собеседника агентства, уже практически смонтирована фотовыставка «Изге Болгар җыены в лицах» фотохудожника, журналиста, экс-редактора «Элиты Татарстана» Вячеслава Карпова. «Это наш земляк, он живет в Болгаре. Много лет он фотографирует этот праздник. У него собралось замечательная коллекция фоторабот. Часть из них мы представим гостям», — рассказал Андрей Фасхутдинов.