В Болгаре откроется выставка Альберта Тимиршина из цикла «Ветры древних булгар»

5 августа в выставочном пространстве Музея болгарской цивилизации состоится открытие выставки «Счастье творчества», посвященной художнику Альберту Тимиршину, сообщили «Татар-информу» в Болгарском музее-заповеднике.

На выставке будут представлены работы художника из цикла «Ветры древних булгар»: «Всадники», «Викинги», «Ак барс», «Зилант», «Ихтиология».

Альберт Тимиршин — лауреат международных и российских конкурсов. Родился 5 августа 1970 года. В 1989-м окончил училище искусств в городе Набережные Челны. Является членом Союза художников России и Татарстана. Неоднократно участвовал в международных, региональных и российских выставках.

Излюбленный жанр мастера кисти — пейзаж. Художника отличает способность подчеркнуть очарование любого уголка природы. Его осень полна ярких красок, хруста опавшей листвы и запаха грибов, зимы морозны, суровы и снежны, лето мягкое, не изнуряющее жарой.

Открытие экспозиции запланировано на два часа дня. Выставка продлится до 30 сентября.