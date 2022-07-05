Старинные украшения, портреты и реликвии увидят татарстанцы на выставке в музее Болгара

7 июля в Музее болгарской цивилизации откроется выставка «Тепло родного очага», посвященная Дню семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина.

На выставке гости смогут ознакомиться с экспонатами из семейных архивов. Это ценные вещи, которые передавались в старину передавались из поколения в поколение семьях. В состоятельных семьях это были, в основном, фамильные украшения, портреты знаменитых предков в массивных рамах и уникальные предметы интерьера, чаще всего созданные по индивидуальному заказу.

В крестьянских семьях зачастую передавали обручальные кольца, изделия из драгоценных металлов, а также что-то редкое или ценное для конкретной семьи. В архивах семейных реликвий хранились личные письма, научные работы, литературные произведения, фотографии предков, грамоты и дипломы, награды дедушек и бабушек — участников Великой Отечественной войны.

Открытие выставки запланировано на 14.00, она будет работать до 28 июля.

Помимо этого, с 1 июля в Музее Корана начала работать выставка «Древний Болгар глазами художников». На выставке представлено 45 работ современных художников: Фарита Валиуллина, Фирината Халикова, Ильдара Ахмадеева, Булата Гильванова, Фарида Якупова и других мастеров кисти из фондов Болгарского музея-заповедника.

В экспозиции представлены живописные и графические работы. Темы и сюжеты полотен отражают историю Волжской Булгарии: картины с пейзажами округи Болгара, приход булгар на Волгу, принятие ислама, портреты 25 булгарских ханов. На своих полотнах художники показали величие и красоту самого города и окружающей природы, жизнь и историю города, и болгарской цивилизации.