В Болгаре обсудили слияние культур Золотой Орды и русских княжеств

Культурные контакты русских княжеств и Золотой Орды (Улуса Джучи) обсудили на пленарном заседании XII Болгарской международной археологической школы, открывшемся сегодня. Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии Московского государственного университета Денис Пежемский в своем выступлении уделил внимание процессу тюркизации русской культуры, происходившему в XIV–XV веках.

В качестве примера он привел слово «очаг», имеющее тюркское происхождение, а также названия элементов одежды XVII века, которые в большинстве своем также происходят из тюркских языков.

Ученый подчеркнул, что подобные заимствования не означали утрату русского языка, а являлись результатом сложного процесса слияния золотоордынской и древнерусской культур.

Пежемский также отметил, что археология не может существовать в отрыве от других наук – таких как физика и зоология, – поскольку для полноценного анализа артефактов необходимы междисциплинарные знания.