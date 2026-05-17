В Болгаре обновили туристическую инфраструктуру к фестивалю «Изге Болгар җыены»

Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Болгар встречает гостей фестиваля «Изге Болгар җыены» обновленной туристической инфраструктурой, сообщили организаторы. Проект направлен на формирование комфортной и интуитивно понятной среды для посетителей музея-заповедника. Он разработан Госкомитетом РТ по туризму совместно с архитектурным бюро «АрхДесант» и Болгарским музеем-заповедником под кураторством Института развития городов Татарстана.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов подчеркнул, что Великий Болгар – это наследие ЮНЕСКО, куда приезжают гости из разных регионов РФ и из-за рубежа. Правильной и аккуратной туристической инфраструктурой необходимо подчеркнуть объекты, которые несут дух прошлого, а целостный образ усиливает эмоции от экскурсии и придает объекту уникальность.

Согласно сообщению, комплексная реорганизация входной зоны позволила создать максимально удобную среду для гостей. Посетителей встречают современные павильоны, появились новые кассы и пункт проката инвентаря, обновлен контрольно-пропускной пункт. Транспортно-пешеходный поток оптимизировали. Благоустроили транзитную туристическую зону: дорожки проложили заново по самым популярным маршрутам, пространство дополнили мягкой подсветкой и новым озеленением. У визит-центра и речного вокзала установили фотозоны с официальным логотипом Великого Болгара.

Команда архитекторов обновила систему навигации. На ключевых точках появились 36 новых объектов: от крупных стендов-карт на входах (в том числе со шрифтом Брайля) до небольших указателей. В Археопарке и на набережной обновили информационные щиты, добавили стенды к памятникам и музеям. На визит-центре, Памятном знаке и Музее болгарской цивилизации появились обновленные вывески.

Обновилась инфраструктура в местах для отдыха. Их фактура и форма визуально перекликаются с древней каменной кладкой. Для технических баков предусмотрели эстетичную обшивку.

Архитектор бюро «АрхДесант» Аделя Исмагилова поделилась, что образом для малых архитектурных форм послужил пиштак – архитектурно оформленный вход, характерный для средневековых зданий периода расцвета Золотой Орды. При этом формообразование выполнено лаконично: ключевыми задачами стали функциональность, ненавязчивая интеграция в ландшафт и высокая считываемость информации. Деликатной отсылкой к наследию Болгара служит золотая вставка на торце навигационных носителей.

Для путешественников с детьми на территории музея «Болгарского чаепития» открыли детскую площадку, где маленькие посетители могут поиграть в песочнице со «старинными артефактами», чувствуя себя археологами. Пространство защищено навесом от солнца.

Директор Болгарского музея-заповедника Рамиль Зиганшин отметил, что ежегодно заповедник посещают более 900 тысяч туристов. Внедрение туристического кода делает территорию удобнее и способствует более глубокому погружению в великую историю этого места, позволяя туристу не отвлекаться на поиск пути, а наслаждаться атмосферой древней цивилизации.

Руководитель проекта и архитектор бюро «АрхДесант» Анастасия Мутагирова подчеркнула, что целью проекта являлось создание понятной и доступной системы туристической инфраструктуры с комфортными зонами отдыха, дружелюбной интонацией в общении с гостем и единой визуально-коммуникационной средой. Все это способствует бережному знакомству посетителей с историко-культурным наследием Великого Болгара.

Визуальный стиль проекта опирается на архитектурные традиции Золотой Орды и Волжской Булгарии. Основными материалами стали белый известняк, дерево, бетон с фактурой песчаника и латунные детали. Цветовая палитра выдержана в природных бежевых, рыжих и глубоких темных оттенках, что позволит новым объектам гармонично стареть вместе с памятниками.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Институт развития городов Татарстана с 2016 года координирует работу по форминению комфортной городской среды в республике.