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В Болгаре должников по алиментам привлекли к ликвидации последствий снегопада
В Болгаре неплательщики алиментов отрабатывают наказание в виде обязательных работ, очищая городские улицы от снега.
Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, суд приговорил двух должников к 40 часам обязательных работ за неуплату алиментов. На момент суда у каждого имелся долг – 300 тысяч рублей.
Судебные приставы предупреждали должников о последствиях неуплаты алиментов, но мужчины не спешили исполнять родительский долг. Поэтому к ним были применены меры административного воздействия. Сейчас они трудятся на благо родного города – ликвидируют последствия снегопадов.
Если после отработки административного наказания мужчины будут продолжать уклоняться от уплаты алиментов, им может грозить уголовная ответственность.
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