В Болгаре должников по алиментам привлекли к ликвидации последствий снегопада

В Болгаре неплательщики алиментов отрабатывают наказание в виде обязательных работ, очищая городские улицы от снега.

Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, суд приговорил двух должников к 40 часам обязательных работ за неуплату алиментов. На момент суда у каждого имелся долг – 300 тысяч рублей.

Судебные приставы предупреждали должников о последствиях неуплаты алиментов, но мужчины не спешили исполнять родительский долг. Поэтому к ним были применены меры административного воздействия. Сейчас они трудятся на благо родного города – ликвидируют последствия снегопадов.

Если после отработки административного наказания мужчины будут продолжать уклоняться от уплаты алиментов, им может грозить уголовная ответственность.