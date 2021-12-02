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Религия
2 декабря 2021  23:59

В Болгаре будет капитально отремонтирована Белая мечеть

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В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России. 

«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре рассмотрело документацию по капитальному ремонту Белой мечети в городе Болгар. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — сказано в сообщении. 

Белая мечеть, похожая на индийский Тадж-Махал и казанский Кул-Шариф, была построена в 2012 году в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение», инициированной Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

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