В Болгаре будет капитально отремонтирована Белая мечеть

В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре рассмотрело документацию по капитальному ремонту Белой мечети в городе Болгар. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — сказано в сообщении.

Белая мечеть, похожая на индийский Тадж-Махал и казанский Кул-Шариф, была построена в 2012 году в рамках реализации программы республиканского Фонда «Возрождение», инициированной Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.