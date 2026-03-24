Происшествия 24 марта 2026 08:27

В Болгарах патруль ДПС стрелял по машине, чтобы задержать ее пьяного водителя

В Болгарах патруль ДПС был вынужден стрелять по автомобилю пьяного водителя, чтобы задержать его.

Как сообщают в МВД по РТ, во время несения дежурства инспекторы обратили внимание на «Ладу» 12-й модели, которая виляла из стороны в сторону. От водителя потребовали остановиться, однако вместо того, чтобы выполнить требование инспекторов, он ускорился и попытался скрыться. Началась погоня.

Преследуя нарушителя, сотрудники ГАИ еще раз призвали его остановиться. Не подчинившись их требованиям, водитель вынудил инспекторов сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем стрелять по автомобилю.

Нарушителя удалось остановить лишь после того, как его автомобиль был подрезан. За рулем находился 25-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составили пять протоколов, машину поместили на штрафстоянку.

#МВД по РТ #погоня дпс #пьяный криминал
