В более чем 70 образовательных организациях Татарстана оценили качество оказания услуг

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В этом году в 72 образовательных организациях Татарстана проведена независимая оценка качества оказания услуг. В результате отмечена положительная динамика, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными организациями является одной из форм общественного контроля. Она проводится для предоставления получателям услуг информации о качестве условий оказания услуг образовательными организациями, а также для повышения качества их деятельности», – отметили в министерстве.

Образовательные учреждения оценили по пяти критериям – открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворенность условиями оказания услуг.

С результатами исследования можно ознакомиться на официальном портале Министерства образования и науки Татарстана и на сайте bus.gov.ru.