В 21 дворе Нижнекамского района началась реализация президентской программы

В 2022 году в Нижнекамском районе по проекту «Наш двор» запланировано благоустройство в 69 дворах, что включает 101 многоквартирный дом. На сегодня подготовительные работы подрядчики начали в 21 дворе. О реализации президентской программы рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства Айназ Ярмиев.

«Приведу несколько примеров дворов, в которых начаты работы по срезке асфальтобетонного покрытия и демонтажу бортовых камней. В Камских Полянах, 1/16 срезано фрезой 3012 кв. метров асфальтобетонного покрытия, демонтировано 864 метра бортовых камней. По адресу проспект Строителей, 36,38 срезано фрезой 3729 квадратов асфальтобетонного покрытия, демонтировано 1 тыс. метров бортовых камней. Во дворе дома Химиков 104,108 срезано 1619 квадратов асфальтобетонного покрытия, демонтировано 725 метров бортовых камней, выполнена установка 629 метров новых бортовых камней. Во дворе дома Кайманова 3,3А срезано 2881 квадрат асфальтобетонного покрытия, демонтировано 416 метров бортовых камней», — уточнил Айназ Ярмиев.

Спикер напомнил, что программа «Наш двор» рассчитана на пять лет. Всего на территории Нижнекамского района 643 двора, которые охватывают 951 многоквартирный дом, из которых 452 двора (667 многоквартирных домов) подходит под критерии программы.

В 2020 году в Нижнекамском районе было благоустроенно 67 дворов на общую стоимость 567,5 млн рублей. Строители обустроили дороги, тротуары, парковочные места общей площадью 193 тыс. квадратных метров, заменили и установили 63 опоры уличного освещения, а также детское оборудование в количестве 189 элементов, смонтировали 80 элементов спортивного оборудования, установили 130 навесов под ТКО.

В 2021 году благоустроено 67 дворов на общую сумму 703,1 млн рублей: также отремонтированы дороги, тротуары, парковочные места общей площадью 211 667 тыс. квадратных метров, установлены и заменены 573 опоры уличного освещения, смонтировано детского оборудования 312 элементов, установлено спортивное оборудование 92 элемента, установлены 140 навесов под ТКО.