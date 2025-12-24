«В бой не вернется, но без руки не останется»: в РКБ установили протез локтевого сустава

Заниматься привычными делами и вернуться на прежнюю работу сможет боец СВО из Татарстана благодаря врачам РКБ. Вместе с хирургом из Омской области они впервые в республике провели операцию по установке эндопротеза локтевого сустава. После операции об инвалидности пациент РКБ будет вспоминать только из-за записи в своей медкнижке.





«Сложность этой операции в том, что у пациента полностью изменена анатомия сустава»

Сегодня из РКБ выписали участника специальной военной операции, которому сохранили руку благодаря уникальной операции. В Татарстане ее провели впервые, для ее выполнения привлекли хирурга из Омска.

Теперь в руке у 23-летнего Василия Сундерова стоит эндопротез локтевого сустава. В бою под Авдеевкой его локоть насквозь прошиб осколок мины. Рука бойца была неподвижной, но теперь он снова может заниматься привычными бытовыми делами. «Татар-информу» удалось побывать на операции и пообщаться с хирургами прямо во время установки протеза.

В операционной раздавалось жужжание и стук медицинских инструментов – обстановка привычная для врачей. Но такую операцию они проводили впервые – все под руководством заведующего травматологическим отделением №4 Клинического медико-хирургического центра Омска Александра Тютюнникова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он рассказал, что за пять лет в Омске сделано порядка шестидесяти подобных операций. Именно они позволяют вернуть человека к привычной жизни, не только сохранить подвижность, но и порой избежать ампутации. Такие операции проводятся не часто, чаще врачи меняют, например, тазобедренные суставы – в РКБ, как и по всей России, эти операции уже давно на потоке.

«Люди не ходят на руках, поэтому изнашиваемость локтевых суставов ниже, а значит, и потребность в таких операциях тоже ниже. Как правило, их проводят при посттравматических проблемах, у пожилых людей при тяжелых переломах. Это что касается гражданской медицины», – отметил хирург.

С началом СВО потребность в замене локтевых суставов выросла, добавил Александр Тютюнников.

«Сложность этой операции заключается в том, что у пациента полностью изменена анатомия сустава, его практически нет. Перед нами стоит сложная задача. Мы уже выделили все опасные анатомические структуры, и сейчас идет подготовка к имплантации эндопротеза», – рассказывал он во время операции.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если все пойдет по плану, пациента ждет полная социализация»

Протез, который заменит бойцу сустав, полностью создан в России, конкретно – в Новосибирске. За основу взяли зарубежный аналог, который доработали и усовершенствовали. Используют его уже около четырех лет. Для каждого пациента протез подбирается индивидуально – с помощью томографии изучаются все анатомические особенности, чтобы подобрать наиболее подходящий искусственный сустав.

Разработан он был на фоне импортозамещения и получился дешевле зарубежных аналогов, да и качество его значительно выше, добавил врач.

«Основная проблема в том, что среди травматологического и ортопедического сообществ бытует мнение о том, что приживаемость эндопротезов локтевого сустава очень низкая. На самом деле, если посмотреть данные крупных зарубежных и отечественных клиник, приживаемость приближается к 85-90%», – объяснил Александр Тютюнников.

До операции пациенту необходима была подготовка – сначала должна была полностью зажить рана, иначе мог возникнуть риск инфицирования. На это ушло порядка года. Сама операция заняла около двух часов.

«Пациент поступил в наш госпиталь, был нами осмотрен, и после консультации с нашими коллегами из Омска было принято решение о замене сустава. В дальнейшем пациента ждет реабилитация. Если все пойдет по плану, вернется подвижность руки, пациента ждет полная социализация, он вернется к привычному образу жизни. На фронт он, конечно, не вернется, после таких операций существует ряд ограничений», – объяснил руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К нам направляют со всех госпиталей России»

И вот сегодня, спустя месяц после операции, Василий Сундеров готов к выписке.

«Замена тазобедренных и коленных суставов в России и в Республике Татарстан проводится в очень большом количестве. Только у нас их сотни и даже тысячи. А вот повреждение локтевого сустава, которое требует протезирования, – это крайне редкая патология, и в нашей стране такие операции проводятся только в трех-четырех центрах: Курган, Омск, Санкт-Петербург и Москва. Там аккумулируются пациенты со всей России. Поэтому в Татарстане эти операции не проводились ни в гражданской, ни тем более в военной отрасли. Так как РКБ является экспертно-флагманской клиникой, не было никаких сомнений, что наши врачи с этой задачей справятся», – рассказал Михаил Бурмистров.

Он уверен, что после успешно проведенной первой операции РКБ продолжит этот опыт, который будет применять в том числе и в гражданской медицине.

«В будущем мы будем аккумулировать с Приволжского федерального округа гражданских пациентов, а пока будем исполнять эти операции для военных. Планируется пустить этот процесс на поток. Последующие операции пройдут уже с привлечением только наших специалистов», – заметил он.

Рука пациента восстановлена на 99% – впереди его ждет несколько этапов реабилитации, добавил руководитель госпиталя при РКБ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пациент до нас побывал в нескольких российских госпиталях. Рукой он не мог двигать от слова совсем. Он не мог сам себя обслуживать и даже делать банальные вещи: почистить зубы, причесаться. Нашей задачей было вернуть ему возможность заниматься привычными бытовыми делами», – рассказал заведующий отделением травматологии №3 военного госпиталя при РКБ Ильдар Гильмутдинов.

Военный госпиталь при РКБ в Минобороны считается одним из экспертных в плане эндопротезирования суставов, добавил он.

«К нам направляют со всех госпиталей России. Также к нам направили и этого пациента. Он уже прошел все этапы лечения и знал, что здесь ему могут помочь. Собрав консилиум и оценив все наши возможности, найдя необходимый протез, учитывая, что коллега из Омска сказал, что поможет нам, мы приняли решение провести операцию», – рассказал хирург.

Этому бойцу повезло еще и в том, что он прошел все жесткие критерии отбора, которые предусмотрены для проведения подобной операции, добавил Ильдар Гильмутдинов.

«Нам нужно, чтобы этот протез прослужил несколько десятилетий. Поэтому мы очень трепетно подходим к отбору пациентов», – подчеркнул хирург.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В меня прилетел осколок от мины – прошел навылет»

Пациент с удовольствием пообщался с журналистами и рассказал, что его локоть теперь как новенький.

«Родом я из Дрожжановского района, мой позывной – Мияги. Контракт я хотел подписать еще во время срочной службы, но в штурмовики меня не взяли бы, поэтому я пошел уже когда демобилизовался. Служил под Авдеевкой, ранение получил 24 февраля 2024 года – спустя три месяца пребывания в зоне боевых действий», – рассказал Василий.

Он рассказал, как именно получил ранение, – по его словам, это произошло во время выполнения очередного боевого задания.

«Мы ехали на БТР, под нами подорвалась мина. Машина вышла из строя, и дальше мы пошли по лесополке – там в меня прилетел осколок от мины, ранение было навылет. Эвакуировать меня не было возможности, я четыре дня лежал в окопе, а потом меня вытащил боец с позывным Казань. Я пытался найти его, поблагодарить, но пока не получилось», – рассказал пациент госпиталя.

Василий отметил, что после операции рука опухала, но уже через неделю все отеки ушли и он смог свободно ею шевелить.

«Некоторое время чувствовал боль во время движения, но сейчас все в порядке. Если раньше рукой я совсем не мог двигать, то теперь никаких проблем с этим нет. У меня есть некоторые ограничения, например я не могу поднимать больше пяти килограммов, ну а так все основные бытовые дела точно делать смогу», – рассказал он.

До СВО боец работал водителем на грузовике и благодаря операции сможет продолжить работать на прежнем месте.