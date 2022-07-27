В Богородском по проекту «Наш двор» оборудуют две парковки для рабочих детсада и жителей

В селе Богородское в Пестречинском районе РТ по президентской программе «Наш двор» оборудуют две парковки. Одна будет предназначена для жильцов дома, другая — для сотрудников детского сада, который располагается рядом с двором по улице Центральная, д. 26 и 28. Об этом «Татар-информу» сообщили в районной администрации.

«В этом году в Богородском обустраивается единственный двор. Помимо паковочных мест, здесь необходимо было решить вопрос по устройству канализации. Замена инженерных сетей будет проводиться за счет средств района. В ближайшее время проведут встречу с жителями и согласуют все действия», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

За счет муниципальных средств благоустраивается и спортивная площадка на территории Богородской школы. Объект появится на территории бывших ветхих сараев.

«Специалисты провели планировочные работы, убрали ветхие сараи. Участок получился большой и просторный. Здесь можно будет разместить оборудование для сдачи норм ГТО, зимой кататься на лыжах», — отметила собеседница агентства.

Глава района Ильхам Кашапов побывал на объекте, осмотрел участок, подготовленный под спортивную площадку, проверил ремонт крыши местной школы и дал поручение ускорить темпы работ.