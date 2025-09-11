В Богатых Сабах выбрали сильнейших программистов района по результатам олимпиады ZamaCode

фото предоставлено пресс-службой ZamaCode

Во вторник, 9 сентября, в селе Богатые Сабы прошел финал олимпиады по программированию ZamaCode, который стал настоящей IT-революцией. В проекте приняли участие юные программисты из разных регионов России, включая Татарстан, и даже других стран, например, Танзании.

Платформу ZamaCode создал программист Азиз Замалиев. Она объединила свыше 100 тыс. решенных задач.

По словам самого Замалиева, главная цель проекта - дать каждому ребенку возможность изучать программирование независимо от места жительства.

«Сегодня наша платформа объединяет талантливых школьников со всего мира», – обратил внимание спикер.

В Сабинском районе зарегистрировались 250 учащихся. Сначала их ждал онлайн-отбор, после которого к очному финалу допустили лишь 20 лучших участников.

Замалиев отметил особый подход Татарстана к образованию. По его словам, республика системно готовит ребят к мировой конкуренции.

«В Сабинском районе уровень образования находится на исключительно высоком уровне. Это заслуга руководства района и всей республики под началом Рустама Минниханова», – подчеркнул спикер.

В церемонии награждения победителей принял участие и глава Сабинского района РТ Раис Минниханов.

«Наблюдая за этими молодыми талантами, понимаешь – мир действительно меняют те, кто владеет цифровыми технологиями», – сказал он.

Глава района подчеркнул, что на сегодняшний день цифровое развитие играет значимую роль в укреплении позиций России среди мировых технологических держав.

«Инвестируя в таких детей сегодня, мы создаем фундамент для того, чтобы завтра Россия не только сохранила свое лидерство, но и опередила любую страну мира в сфере высоких технологий», – обратил внимание Минниханов.

Призовой фонд в размере 150 тысяч рублей разделили между участниками (100 тысяч) и педагогами (50 тысяч).

Отметим, что олимпиады ZamaCode проходят в Мьянме, Кении и Танзании. Замалиев назвал такие состязания социальной миссией, призванной помочь странам-партнерам в развитии цифрового образования.

«Это экспансия татарстанского IT-продукта за рубеж, наш вклад в образование дружественных стран», – отметил он.

Отметим, что в республике под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Минцифры республики Айрата Хайруллина активно развивают IT-сферу. Успех олимпиады показывает, как образовательные инициативы РТ становятся инструментом укрепления международных связей через образование.

Участники:

1 место - Руслан Садиков

2 место - Бахтияр Гильмутдинов

3 место - Ильгиз Гарафиев

Учителя:

1 место - Гаптерахимов Расим Таснимович

2 место - Цыганкова Луиза Сергеевна

3 место - Фазылова Сумбель Рамилевна