В Богатых Сабах пройдут международные соревнования по настольному теннису в третий раз

В Богатых Сабах пройдут третьи по счету и ставшие традиционными международные соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин.

В турнире примут участие свыше 120 сильнейших спортсменов из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Таджикистан и Республики Туркменистан.

Российскую Федерацию представят спортсмены из 18 регионов России, в их числе сильнейшие теннисисты из первой десятки рейтинга ФНТР: Мария Тайлакова, Влада Воронина, Ольга Воробьева, Максим Гребнев и другие.

Кроме того, параллельно с основным турниром состоятся XXIV открытые лично-командные Республиканские соревнования по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2001 г. р. и младше.

Международный турнир по настольному теннису пройдет в Богатых Сабах в спортивной школе «Саба-Арена» с 20 по 22 марта.