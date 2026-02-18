В Богатых Сабах появилось два новых центра для детей и молодежи

фото: Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Богатых Сабах открыли два новых объекта: Центр детского творчества «Оста» и Молодежный центр «Каеф». Новые молодежные центры расположены рядом со спортивным комплексом «Саба-арена».

На открытие новых молодежных объектов прибыли председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.





«Это очень важная вещь для детей и подростков», – отметил Фарид Мухаметшин.

В Центре технического творчества действуют кружки по швейному делу, металлообработке, авто-, авиа- и судостроению, робототехнике. Здесь также есть собственная телестудия. В ЦДТ будут заниматься 1200 детей. Центр детского технического творчества «Оста» был открыт в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Его строительство шло с июня 2024 года по декабрь 2025 года. Сметная стоимость объекта – 486,6 млн рублей.

«Это наше будущее. Как мы научим подрастающее поколение, так и будем жить дальше», – высказался на открытии «Оста» Раис Минниханов.

Центр «Kaef» создавался на основе мнения самой молодежи и руководителей молодежных организаций. Для современной молодежи важна эмоциональна составляющая и движение, уверен Шакиров. Данное пространство построено, чтобы дети и подростки «могли найти себя».





«В этом центре основная концепция – хэрэкэт. В татарском языке есть такое выражение – «хэрэхэттэ бэрэкэт». В движении счастье», – рассказал Шакиров корреспонденту «Татар-информа».

Молодежный центр «Каеф», согласно смете, обошелся в 592 млн рублей, а его строительство заняло чуть больше года – с декабря 2024 по февраль 2026 года.

«У нас и в районах, и в сельских местностях, и в райцентрах сейчас созданы все условия для того, чтобы молодежь себя чувствовала очень комфортно и современно», – добавил Данис Шакиров.

Фото и видео: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»