В Богатых Сабах открылась кормовая лаборатория по оказанию услуг для всего ПФО

В Богатых Сабах запустили работу кормовой лаборатории. Предполагается, что она будет оказывать услуги не только хозяйствам Татарстана, но и сельхозпредприятиям из других регионов Приволжского федерального округа.

«С этого года запланирован полный цикл исследований на базе Сабинской кормовой лаборатории. В лаборатории планируется анализировать питательную ценность кормов по нескольким программам. В результате клиенты получат информацию по качеству и усвояемости корма. Эти данные помогут составить оптимальный рацион и повысить рентабельность молочного хозяйства», — рассказал начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что тщательно подобранный рацион — одно из важных условий повышения продуктивности коров. «Рацион кормления коровы должен оптимально соответствовать потребностям в питательных веществах на каждом этапе цикла продуктивности. Не имея данных о питательности кормов, невозможно составить правильный рацион питания для продуктивных животных», — пояснил начальник управления.

По словам Хисамутдинова, только стабилизировав рацион питания животного, можно снизить нагрузку на ветеринарного врача. «Ветврач должен в первую очередь обратить внимание на содержание и кормление. И только потом лечить животное лекарствами», — отметил он.

В прошлом году за лабораторно-диагностическую деятельность в республике отвечали 40 ветеринарных лабораторий. За 2024 год они провели более 5,3 млн всех видов исследований.

«Лаборатории Черемшанского и Камско-Устьинского районов в конце прошлого года были закрыты в связи с сокращением поголовья на их территории. Еще две лаборатории пройдут аккредитацию в I квартале этого года. Таким образом, у нас будет 38 лабораторий, и все будут аккредитованы», — сообщил начальник управления.