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Строительство
3 августа 2022  00:49

К началу учебного года в Богатых Сабах откроется новая школа

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К началу учебного года в Богатых Сабах откроется новая школа

В поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана готовится к открытию новая школа на 500 мест. На данный момент объект проходит проверку Госстройнадзора РТ. 

Строительство учебного заведения началось в марте 2021 года. По проекту общая площадь трехэтажной школы составляет 10,5 тыс. квадратных метров. Она оборудована спортивным, актовым залом, столовой, кабинетами для начальных и старших классов, библиотекой, медпунктом. На прилегающей территории благоустроена зона для занятий физкультурой и отдыха.

 

Фото: Госстройнадзор РТ

Застройщиком и техническим заказчиком является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Проектировщиком — «Татинвестгражданпроект». 

После завершения итоговой проверки объекту капитального строительства будет выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.

#новая школа
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