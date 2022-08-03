К началу учебного года в Богатых Сабах откроется новая школа

В поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана готовится к открытию новая школа на 500 мест. На данный момент объект проходит проверку Госстройнадзора РТ.

Строительство учебного заведения началось в марте 2021 года. По проекту общая площадь трехэтажной школы составляет 10,5 тыс. квадратных метров. Она оборудована спортивным, актовым залом, столовой, кабинетами для начальных и старших классов, библиотекой, медпунктом. На прилегающей территории благоустроена зона для занятий физкультурой и отдыха.

Фото: Госстройнадзор РТ

Застройщиком и техническим заказчиком является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Проектировщиком — «Татинвестгражданпроект».

После завершения итоговой проверки объекту капитального строительства будет выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.