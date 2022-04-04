В блоке А инфекционной больницы Челнов стартовал капитальный ремонт

Сегодня начинается капитальный ремонт блока А инфекционной больницы Набережных Челнов. Планируется, что оно будет отремонтировано до осени. Об этом на аппаратном совещании сообщил градоначальник Наиль Магдеев.

«Выходим на блок А инфекционной больницы. Просьба предоставить фронт работ строителям, перевести и персонал, и пациентов в другие помещения для того, чтобы наши строители смогла оперативно провести качественно все виды работ», — отметил спикер.

Ремонтные работы будут вестись на площади 6 тыс. квадратных метров. Коснутся они и подвала здания блока А, который раньше не использовался. После ремонта там разместится технический блок.

«Объект нужный и важный, более 30 тысяч квадратных метров. Таких больниц на северо-востоке республики нет. Она обслуживает более миллиона жителей. Нас только в Челнах более 530 тысяч. По сути больница имеет республиканское значение», — сказал градоначальник.

Также спикер поручил не затягивать с ремонтом, так как «ковид никуда не ушел». «Ковид никто не отменял, сейчас в соседних государствах наблюдаем вспышки. Есть прогноз, что и у нас в этом году будет всплеск. Поэтому надо торопиться с ремонтом инфекционной больницы», — сказал мэр Наиль Магдеев.