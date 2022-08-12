В ближайшую ночь над Казанью и регионом пройдет пик метеорного потока Персеид

В ночь с 12 на 13 августа над Казанью и ее окрестностями можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Увидеть самые яркие частицы возможно будет невооруженным глазом, однако астрономы обращают внимание на соблюдение некоторых рекомендаций для лучшего созерцания и отмечают, что в этом году явлению будет сопутствовать особая «помеха».

«У потока Персеиды, действительно, максимум сегодня. Это ежегодный поток, это красивое зрелище, и если есть возможность, то, конечно, интересно выйти посмотреть. На какое время придется максимум, не совсем понятно – лотерея, известно лишь, что именно сегодняшняя ночь обещает быть пиком Персеид в этом году. Скорее всего, максимум будет не выше, чем в прошлые годы – то есть вау-шоу ожидать не стоит, и дополнительно наблюдения осложнит полная луна. Полная луна сегодня будет всю ночь. То есть если фотографировать и глазом смотреть, то можно будет, к сожалению, видеть только самые яркие метеоры», – рассказал «Татар-информу» доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Роман Жучков.

Метеорный поток Персеид, отметил собеседник, очень широкий. Он начался 24 июля и формально будет действовать до 1 сентября, при этом он имеет ярко выраженный пик, а вот пройдет ли он через наше полушарие – в некотором смысле вопрос удачи, просчитать это невозможно.

«Шлейф метеорных частиц, который за кометой тянется, очень широкий, и в нем есть свои неоднородности. Если брать среднее по предыдущим годам, пик прохождения у него где-то в районе 4 утра, когда уже светло у нас будет. Но это не значит, что не может быть каких-то локальных неоднородностей, локальных уплотнений (метеоров), которые проявятся в 21, в 23, в полночь… Ради этого метеоры и наблюдают – чтобы уточнить структуру потока Персеиды, структуру роя, распределения плотности частиц в нем. Если повезет и если максимум придется ее и на наше полушарие, причем на момент, когда у нас ночь будет, тогда на полчаса-на час возможно увеличение активности», – пояснил астроном.

При этом Роман Жучков подчеркнул, что ожидать 100 метеоров в час, как анонсируется в некоторых соцсетях, не стоит. В лучшем случае при благоприятном стечении всех обстоятельств удастся насчитать несколько десятков «падающих» звезд.

«До ста звезд в час – это, с одной стороны, стандарт, с другой – все-таки лукавство. Зенитное часовое число – количество метеоров, видимых невооруженным глазом, вплоть до самых слабых в условиях околозенитной области. Если сделать скидку на фонари, на луну тем более и на то, что неподготовленный человек слабые метеоры, скорее всего, пропустит, то это число нужно делить на 5-10. Например, в ночь со вчера на сегодня наши ребята наблюдали этот поток Персеиды, говорят, за два часа 8 поточных метеоров. Сегодня если будет пик, то будет больше, но безудержного звездопада ожидать не стоит, к сожалению. Так что не нужно думать, что эти “обещанные” 100 метеоров в час умножаем условно на 6 часов ночи – 600 метеоров в эту ночь мы увидим. Конечно, нет: пик потока Персеид – это достаточно узкий максимум, когда мы можем за 15-20 минут увидеть несколько десятков метеоров. Но такой момент действительно нужно еще поймать, и когда именно будет этот максимум – в девять вечера, в полночь, в три утра – сложно предсказать», – обратил внимание ученый.

Наблюдать падающие звезды собеседник агентства рекомендовал на территории, удаленной от города, – «с минимальным количеством фонарей и с максимально открытым горизонтом».