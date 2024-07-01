В ближайший год в Казани планируют завершить капремонт четырех больниц

В столице Татарстана за последние семь лет отремонтировали и оснастили новым оборудованием более сотни медицинских учреждений. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

В этом году ремонт также продолжается на ряде объектов здравоохранения. Так, в городской клинической больнице №16 на улице Гагарина уже закончены работы в терапевтическом, гинекологическом, пульмонологическом и ЛОР отделениях. Здесь продолжают приводить в порядок хирургическое и реанимационное отделения. Общая площадь работ составляет около 8,2 тыс. кв. метров, а завершить их планируют в 2024 году.

Продолжается ремонт в Госпитале для ветеранов войн на улице Исаева, который начался в 2020 году. В корпусе №2, площадь которого превышает 8,6 тыс. кв. метров, работы уже завершены. Там отремонтировали и оснастили новым оборудованием отделения хирургии, реанимации, анестезиологии, сосудистого центра, реабилитации и терапии. В планах на 2024–2025 года — отремонтировать первый лечебный корпус площадью 3,5 тыс. кв. метров.

Клиническая больница №2 на улице Музыкальная также проходит капремонт — начиная с 2022 года. На данный момент там закончили работы в терапевтическом, кардиологическом и реабилитационном отделениях. Полностью завершить капитальный ремонт здания общей площадью более 6 тыс. кв. метров планируют в 2025 году.

Продолжается и капитальный ремонт центральной городской клинической больницы №18 на улице Мавлютова. В общей сложности здесь необходимо привести в порядок 11,9 тыс. кв. метров помещений. На данный момент в здании уже отремонтировали неврологическое, гинекологическое, хирургическое и ЛОР отделения. Завершение капремонта запланировано на 2025 год. Помимо прочего, здесь построят современное приемно-диагностическое отделение.