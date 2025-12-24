news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 11:18

В ближайшие выходные казанские поликлиники будут работать в усиленном режиме

Читайте нас в
Телеграм

В предстоящие выходные поликлиники столицы Татарстана будут работать в усиленном режиме. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Горздрава Казани.

27 и 28 декабря участковые поликлиники Казани продлят часы приемов вызовов на дом к больным с признаками ОРВИ и высокой температурой до 19.00. Это связано с ростом заболеваемости, который на прошлой неделе превысил эпидемический порог на 23,5%.

Таким образом, график работы поликлиник будет выглядеть следующим образом:

Взрослые поликлиники:
27 декабря, суббота: с 8.00 до 18.00, прием вызовов на дом с 8.00 до 19.00.
28 декабря, воскресенье: с 9.00 до 15.00, прием вызовов на дом с 9.00 до 19.00.

Детские поликлиники:
27 декабря, суббота: с 9.00 до 17.00, прием вызовов на дом с 9.00 до 19.00.
28 декабря, воскресенье: с 9.00 до 15.00, прием вызовов на дом с 9.00 до 19.00.

#поликлиника #заболеваемость ОРВИ и гриппом #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025