В ближайшие выходные казанские поликлиники будут работать в усиленном режиме

В предстоящие выходные поликлиники столицы Татарстана будут работать в усиленном режиме. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Горздрава Казани.



27 и 28 декабря участковые поликлиники Казани продлят часы приемов вызовов на дом к больным с признаками ОРВИ и высокой температурой до 19.00. Это связано с ростом заболеваемости, который на прошлой неделе превысил эпидемический порог на 23,5%.

Таким образом, график работы поликлиник будет выглядеть следующим образом:

Взрослые поликлиники:

27 декабря, суббота: с 8.00 до 18.00, прием вызовов на дом с 8.00 до 19.00.

28 декабря, воскресенье: с 9.00 до 15.00, прием вызовов на дом с 9.00 до 19.00.

Детские поликлиники:

27 декабря, суббота: с 9.00 до 17.00, прием вызовов на дом с 9.00 до 19.00.

28 декабря, воскресенье: с 9.00 до 15.00, прием вызовов на дом с 9.00 до 19.00.