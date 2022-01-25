В ближайшие три года в Татарстане отремонтируют 14 ГТС за 324 млн рублей

За три года по госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в Татарстане реализовано 41 мероприятие на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Природоохранные мероприятия в республике не ограничиваются работой в рамках национального проекта „Экология“. В Татарстане также реализуются мероприятия по государственной программе „Воспроизводство и использование природных ресурсов“. На 2022–2024 годы запланированы еще 15 мероприятий. Общая сумма финансирования составит 606,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 388 млн рублей и 218 млн — из республиканского бюджета», — отметил он.

Сейчас ведется совместная работа с администрациями муниципальных образований по подготовке проектно-сметной документации для включения в госпрограмму других объектов.

В качестве примера министр привел берегоукрепительные работы. В частности, была проведена реконструкция ограждающей дамбы на берегу Камы в Елабужском районе и построены берегоукрепительные сооружения в селе Именьково Лаишевского района.

В 2022–2023 годах планируется строительство берегоукрепительного сооружения в Камском Устье. Еще оно направление — капремонт гидротехнических сооружений. Так, за 2019–2021 годы в нормативное состояние в регионе были приведены 26 ГТС, находящиеся в аварийном состоянии.

«С 2022 до 2024 год планируется ремонт еще 14 ГТС на общую сумму 324 млн рублей. В рамках третьего направления госпрограммы в республике проводятся руслорегулирующие мероприятия и расчистка водных объектов», — подчеркнул министр.