В ближайшие сутки татарстанцев ждут гроза и сильные порывы ветра

В пятницу жителей Татарстана ожидают грозы с кратковременными усилениями ветра до 21 метра в секунду, туман и град.

МЧС напоминает татарстанцам, что во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.