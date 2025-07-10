В ближайшие сутки татарстанцев ждут гроза и сильные порывы ветра
В пятницу жителей Татарстана ожидают грозы с кратковременными усилениями ветра до 21 метра в секунду, туман и град.
МЧС напоминает татарстанцам, что во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.