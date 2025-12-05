В ближайшие пять лет Татарстан планирует нарастить турпоток до 7 млн человек

В ближайшие пять лет Татарстан планирует нарастить туристический поток до 7 млн человек. Об этом заявил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«Татарстан демонстрирует положительную динамику развития туризма. По итогам 2024 года республику посетило 4,3 млн туристов. За последние 15 лет турпоток в Татарстан увеличился более чем в три раза», – рассказал он.

По словам Иванова, за прошлый год объем услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей составил 107 млрд рублей. Всего в сфере туризма республики занято более 50 тыс. человек. «Это сотрудники гостиниц, ресторанов, музеев, туроператоры, экскурсоводы и многие другие», – уточнил он.

Иванов добавил, что в Татарстане активно развивается номерной фонд. Только за последние несколько лет в республике появились крупные гостиничные комплексы, подчеркнул он.

«Но нам все равно не хватает номеров. Особенно остро их нехватка ощущается в период летнего турсезона и проведения крупных мероприятий», – отметил председатель Госкомитета РТ по туризму.