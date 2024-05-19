В ближайшие годы Россия и Китай планируют открыть не менее 4 совместных вузов

В ближайшие годы создадут несколько новых совместных российско-китайских университетов. Об этом передает РИА Новости.

«Сейчас у нас есть один совместный университет, в самое ближайшее время их будет не меньше 5, в самые ближайшие годы», — рассказал агентству директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

По его словам, Министерство науки и высшего образования уже сегодня работает над решением этой задачи. Бабаев уточнил, что совместные исследования будут вестись по самым разным направлениям — от социальных наук до естественных и технических дисциплин.

Сегодня Китай является основным партнером России по проектам мегасайенс, разработкам в сфере медицины, биотехнологий, анализа данных, ИИ, добавил собеседник агенства.

«Принцип „одна голова хорошо, а две лучше“ в науке работает лучше всего», — пояснил Бабаев и добавил, что новые университеты могут открыться уже в 2025 году на территории Китая.