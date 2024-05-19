Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ближайшие годы Россия и Китай планируют открыть не менее 4 совместных вузов
В ближайшие годы создадут несколько новых совместных российско-китайских университетов. Об этом передает РИА Новости.
«Сейчас у нас есть один совместный университет, в самое ближайшее время их будет не меньше 5, в самые ближайшие годы», — рассказал агентству директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
По его словам, Министерство науки и высшего образования уже сегодня работает над решением этой задачи. Бабаев уточнил, что совместные исследования будут вестись по самым разным направлениям — от социальных наук до естественных и технических дисциплин.
Сегодня Китай является основным партнером России по проектам мегасайенс, разработкам в сфере медицины, биотехнологий, анализа данных, ИИ, добавил собеседник агенства.
«Принцип „одна голова хорошо, а две лучше“ в науке работает лучше всего», — пояснил Бабаев и добавил, что новые университеты могут открыться уже в 2025 году на территории Китая.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»