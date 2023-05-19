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Экономика 19 мая 2023 18:50

В ближайшие годы МРОТ в России планируют повышать опережающими темпами

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В России минимальный размер оплаты труда будет повышаться опережающими темпами. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает ТАСС.

«Мы приняли такое решение, оно поддержано и президентом, и председателем правительства, — подчеркнул Голикова, — решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами».

По ее словам, при увеличении фонда оплаты труда важно обеспечивать дифференциацию, чтобы не происходило серьезного нивелирования уровней квалификаций и зарплаты сотрудников бюджетной сферы.

#повышение мрот #Татьяна Голикова
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