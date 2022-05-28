В ближайшие годы кампусы Университета Иннополис смогут принять вдвое больше студентов

В ближайшие годы кампусы Университета Иннополис смогут принять в два раза больше студентов — 2 тыс. человек. О предстоящем расширении площадей IT-вуза рассказал курирующий развитие Иннополиса заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов на встрече выпускников вуза, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

«Сегодня стране необходимы специалисты, работающие над созданием цифрового актива, и я рад, что именно Университет Иннополис помог вам обрести столь востребованную специальность!» — заявил вице-премьер, обращаясь с приветственным словом к участникам встречи, на которую собрались более 100 выпускников вуза из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Иннополиса.

Роман Шайхутдинов напомнил о предстоящем в этом году десятилетии IT-вуза и подчеркнул его значимость для цифрового развития страны. Так, в наблюдательный совет Университета Иннополис входят члены Правительства России и нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов.

Помимо прочего, сам вуз является оператором федеральных проектов по подготовке кадров в области цифровых технологий и по дистрибуции цифрового образовательного контента для российских школьников (национальных проектов «Цифровая экономика» и «Образование» соответственно — прим. Т-и), добавил вице-премьер.

Выпускники Университета Иннополис приняли участие в работе круглых столов по темам «Образование в ИТ», «Развитие отечественного программного обеспечения» и «Эмоциональный интеллект», а также в мастер-классе выпускника IT-вуза Кевина Ханды, посвященном возникновению и развитию маркетплейса KazanExpress.

Всего за время существования Университета Иннополис вуз окончили 850 студентов, 208 из них — в 2021 году. В августе 2022 года из него выпустятся еще 104 бакалавра и 50 магистров. Выпускники работают разработчиками, аналитиками данных, QA-инженерами, фронтенд- и бэкенд-разработчиками, проектными менеджерами в ведущих российских компаниях.

При поддержке университета его выпускники создали 24 стартапа. Наиболее успешные из них — KazanExpress, Innosoft, EORA, Soramitsu Labs и Getcoder.io — стали резидентами ОЭЗ «Иннополис», привлекли в общей сложности 149 млн рублей инвестиций и создали 128 рабочих мест. Окончившие вуз Кевин Ханда и Никита Жучков вошли в четвертый ежегодный рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет «30 до 30» в категориях «Предприниматели» и «Управление».

В 2021 году выпускники IT-вуза зарегистрировали три новые компании: они разработали дейтинг-приложение на основе голосовых сообщений TalkNow, платформу для создания маркетплейсов «О» и CRM-платформу для создания умных чат-ботов и автоматизации работы операторов на основе искусственного интеллекта «Айджент». TalkNow с более чем 4 тыс. пользователей и 5,5 тыс. скачиваний стала стартапом года. Фирму оценили в 1 млн долларов, 10% стартовых инвестиций в разработку внесла компания «Дигинавис».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.